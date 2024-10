Manuel, parla la madre: "Con Rozzano non aveva niente a che fare"

"Mio figlio non conosceva nessuno a Rozzano, non aveva niente a che fare con questo posto, così come me. Il sindaco dice che Rozzano è un posto sicuro? Vada lui in giro alle 3 di notte dove non c'è una pattuglia". Questo lo sfogo, davanti alle telecamere di Tgcom24, della mamma di Manuel Mastrapasqua, ucciso a coltellate. "Tutti hanno pensato agli extracomunitari, invece pare sia un 19enne italiano che è stato aiutato dal padre a fuggire. Avrebbe dovuto portarlo in caserma o ammazzarlo di botte lui stesso a suo figlio"