Corteo pro Pal, gli scontri in diretta

Momenti di forte tensione alla manifestazione Pro Palestina, organizzata a due giorni dal primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, nonostante il divieto imposto dalla questura. Dopo le prime ore tranquille dove migliaia di persone erano radunate in piazza, intonando slogan contro Meloni, Biden e Netanyahu, è scoppiato il caos: i dimostranti, con l'intenzione di mettere in atto un corteo, hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine che li conteneva in piazzale Ostiense, ma sono stati bloccati