Maltempo Toscana, anche i droni per cercare nonna e nipote dispersi

Ondata di maltempo in Toscana, dove le piogge colpiscono in particolare il Pisano e il Livornese. Sono in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa), che ha invaso la loro casa fino a 2,5 metri di altezza. Lo rendono noto i vigili del fuoco.