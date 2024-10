Maltempo, situazione difficile anche nelle Marche e nel resto d'Italia

Resta alto l'allarme per le forti piogge che anche in queste ore si stanno abbattendo sull'Italia. È allerta arancione su ampi settori del nord est. Le piogge più intense soprattutto in Veneto, dove nelle scorse ore a Mestre un albero è caduto su un'auto di passaggio: illeso il conducente. Attenzione alta anche nelle Marche. Osservata speciale dalla Protezione civile regionale la fascia costiera per frane e piene dei corsi d’acqua minori dov'è stata diramata l'allerta gialla. Tra le più colpite, le province di Ancona e Pesaro-Urbino: nelle scorse ore a Fano sono esondati il Rio Marsiliano, il Rio Crinaccio e tutti i torrenti a sud della cittadina e alcune strade sono state chiuse. Chiusi e poi riaperti per allagamenti i tratti autostradali tra Fano, Marotta e Senigallia. Allerta alta anche nel Napoletano e in Sicilia.