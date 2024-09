Maltempo, sferzata dall'Alto Adige alla Campania

La tempesta di neve improvvisa che si è abbattuta sulla Val Gardena, in Alto Adige, ha investito e ucciso una turista canadese di 57 anni. La donna, sorpresa dalla tormenta, è morta assiderata, salvo il compagno, malgrado un forte stato di ipotermia. In meno di 24 ore si è passati dal caldo torrido dell'estate alle nevicate sulle Alpi, a partire dai mille metri. La pioggia incessante ha, invece, provocato allagamenti in diverse abitazioni situate nei comuni di Trieste, Udine e Gorizia. La protezione civile ha dichiarato lo stato d’allerta giallo in 12 regioni del centro sud per i pericoli provocati da vento forte e nubifragi. A Torre del Greco, nel Napoletano, piogge molto forti.