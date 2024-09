Maltempo, pesante alluvione in Emilia Romagna

Oggi scuole chiuse in mezza regione, migliaia le persone che sono state costrette a passare la nottata fuori casa, chi da amici e parenti e tanti nei palasport che i Comuni hanno aperto in fretta e furia. Nel silenzio della paura tornano a sentirsi gli elicotteri in volo, i vigili del fuoco usano i gommoni per portare in salvo le persone intrappolate nelle case. Anziani, disabili, malati, persone con difficoltà motorie:

Anche a Bologna torna la paura: sfollati a Pianoro, Rastignano, al quartiere Savena. Si rialzano anche il Ravone e il Reno.