Maltempo nel Nord Italia: nubifragi in Piemonte e Lombardia

Il maltempo si è abbattuto su diverse parti d'Italia, con danni e disagi nel Nord, una tromba marina in Puglia, alberi caduti a Roma. Critica la situazione anche in Piemonte. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare decine di interventi a Torino, in Val di Susa e in Val Chisone, per una serie di allagamenti. A Feletto, nel Torinese, c'è un disperso, un uomo di 58 anni travolto dalla piena del torrente Orco mentre stava lavorando col suo trattore. Il violento nubifragio si è abbattuto anche su Milano. Le strade dell'hinterland si sono allagate e il Seveso è esondato per diverse ore.