Gravi danni a Montemurlo, nel Pratese. Qui il torrente Stregale, nel tratto tombato, è esondato di nuovo dopo 100 millimetri di acqua caduti in 12 ore. 70 famiglie sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Tanti cittadini al lavoro per sgomberare dal fango cantine, piani terra e garage.