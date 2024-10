Maltempo, la Liguria è la regione più colpita

Nella notte il fiume Bacchiglione, nel Vicentino, ha tenuto tutti col fiato sospeso, poi il livello è sceso in seguito all'apertura del bacino di Caldogno. Sul Veneto resta l'allerta rossa in alcune località. E' arancione in 13 regioni. Gialla in 5. La Liguria è stata duramente colpita tra frane, crolli, allagamenti e strade chiuse. Una nuova allerta meteo è stata emessa per le prossime ore; inoltre, è attesa l'onda di piena dei fiumi Vara e Magra. Nel nord est è sotto controllo la piena dell'Adige nella provincia di Bolzano, dove aveva superato la soglia di allarme. In Trentino osservati speciali il Sarca e il Chiese. Il fronte di maltempo ha provocato cadute di alberi e allagamenti in Friuli-Venezia Giulia. Piogge e temporali ancora in Emilia-Romagna, con allerta arancione. Nell'Appennino centro-occidentale sono possibili frane, soprattutto nelle aree idrogeologiche più fragili. Pioggia anche in Campania.