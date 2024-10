Maltempo in Liguria, un disperso ad Arenzano

A fare i conti con il maltempo e le piogge eccezionali è soprattutto la Liguria dove oltre ai danni materiali si conta un disperso ad Arenzano, nel Genovese: la moglie teme che possa essere stato travolto da uno smottamento provocato dalla fuoriuscita di un torrente. I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dell'uomo hanno trovato un'auto precipitata per diversi metri sotto alla strada nel letto del torrente. Per domani valutata dalla protezione civile un allerta arancione. Le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente ma alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati.