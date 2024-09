Maltempo Emilia-Romagna, paura e sfollati

La pioggia continuava a cadere senza fermarsi e l'allerta si è alzata di ora in ora, così come l'acqua dei fiumi. Lo scenario, inizialmente solo preoccupante, è peggiorato via via e dopo un anno e mezzo dal terribile maggio 2023 le zone alluvionate della Romagna e del Bolognese hanno rivissuto gli incubi di quei giorni. Una notte e una mattina ad alta tensione: i fiumi sono usciti ancora dagli argini, prima in collina e poi in pianura, le strade sono franate, alcune zone sono finite allagate. Tra i mille e i millecinquecento gli evacuati, due i possibili dispersi. "Esprimo vicinanza in questo momento di difficoltà, chiedendole di ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per aiutare chi si trova in condizioni difficili", ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. Le aree più colpite sono il borgo di Modigliana, alcune zone della provincia di Bologna, Forlì e, soprattutto, la pianura ravennate. In serata ha smesso di piovere un po' ovunque, i livelli dei fiumi si sono abbassati sensibilmente. Il maltempo ha colpito anche le Marche e l'alto Mugello.