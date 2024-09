Maltempo Emilia-Romagna, è polemica politica

Lo scontro politico è partito subito, appena i fiumi si sono ingrossati, appena gli argini si sono rotti, appena le strade sono tornate ad allagarsi: il centrodestra accusa la Regione Emilia-Romagna di non aver speso i soldi messi a disposizione dal governo, il centrosinistra accusa la maggioranza di sciacallaggio politico, il governo di scarsa attenzione verso i territori alluvionati e ricorda la mancata nomina di Bonaccini al ruolo di commissario, che è stato assunto dal generale Figliuolo. E così, mentre i soccorsi erano in corso, per tutto il giorno maggioranza e opposizione si sono scambiati bordate e reciproche accuse: il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha accusato l'Emilia-Romagna di non aver speso i soldi messi a disposizione dal governo, la segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato il governo di "sciacallaggio politico".