Maltempo in Emilia Romagna, la disperazione degli sfollati

"Ho perso la casa tre volte ma la paura più grande è quella di morire". Per tanti è la terza volta in cinque anni. L'acqua che arriva ai cartelli stradali, il rumore degli elicotteri che portano in salvo le persone. La storia si ripete in questa terra martoriata. Da Motta vicino a Bologna, a Cotignola, in provincia di Ravenna, gli oltre mille sfollati ripiombano nell'incubo. Molti non avevano ancora finito di pagare i danni della precedente alluvione. Tanti non hanno mai ricevuto gli aiuti. C'è rabbia e dolore tra chi non ha più una casa. In questa scuola di Lugo in 50 sono stati accolti per la notte.