Maltempo dalla Lombardia al Lazio, allerta arancione in Toscana

Corsi d'acqua color fango, cieli grigi e pioggia incessante, il maltempo imperversa da Nord fino al Lazio. Nell'Alessandrino il livello dell'Orba è cresciuto pericolosamente fino a esondare nella località di capriata, incalzato dalle precipitazioni record con accumuli fra i 170 e i 200 millimetri caduti in poco tempo.



In Lombardia critica soprattutto la situazione a Milano con il Lambro esondato e il Seveso che ha raggiunto la soglia di attenzione, nel primo pomeriggio sulla metropoli erano già caduti 50 mm di pioggia. Allerta rossa in alcune città come Varese e Bergamo, annullata la famosa gara di bici delle tre valli varesine per l'assenza di condizioni di sicurezza. Per precauzione chiuse scuole medie ed elementari in alcune valli della bergamasca.