Maltempo da Nord a Sud

di Cristiano Puccetti

La protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla per le prossime 18-24 ore. La neve caduta su tutto l'arco alpino in molte località ha superato il metro di altezza, costringendo i mezzi spalaneve a lavorare anche di notte per rendere possibile la circolazione. Allerta per le valanghe su gran parte delle vallate piemontesi con grado di pericolo forte. Inoltre, il maltempo si è rapidamente spostato al Sud colpendo in modo particolare la Sicilia.