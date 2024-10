Il maltempo si è abbattuto, come da previsioni, anche su tutta la provincia di Bergamo, dove le scuole superiori sono rimaste chiuse nel capoluogo e in buona parte degli altri comuni. Le valli sono state le zone più colpite, con i fiumi Brembo e Serio osservati speciali, così come a Bergamo città i torrenti Morla e Tremana, corsi d'acqua presidiati dalla protezione civile.