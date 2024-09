Maltempo: ancora allerta al Nord, al Centro-Sud torna il caldo

Arriva dall'Europa occidentale la nuova ondata di maltempo che sta già investendo la Liguria. A Cannes, numerosi allagamenti hanno addirittura coperto le auto in sosta. Sono due le ondate di maltempo consecutive, di origine atlantica, annunciate dai meteorologi sul nostro Paese in questo inizio settimana. La seconda, si concentrerà soprattutto al Nord, in Lombardia e sulle regioni più a est. Nel milanese occhi puntati sui fiumi Seveso e Lambro, esondati più volte nei mesi scorsi. Al centro sud, invece, passata la prima ondata di temporali e acquazzoni, si attende un brusco rialzo delle temperature anche fino a 30 gradi. L'Italia, a metà settimana, sarà divisa in due: maltempo al nord, e sole quasi estivo da Roma in giù.