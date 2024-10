Maltempo,"altre piogge abbondanti sul Centro Nord

Questa è la piena del fiume Brembo, poco fa. Impressionante la potenza dell'acqua a Ponte san Pietro nella Bergamasca. E il Serio in piena ha allagato parzialmente alcune strade a Nembro. Chiuso il ponte che scavalca il fiume nella zona centrale di Seriate.In Lombardia è scattata l'allerta rossa.



Ancora una giornata di maltempo e disagi sul Centro Nord. La coda dell'uragano Kirk allunga le sue spire sulla penisola. Porterà nuovi violenti temporali, vento forte e di burrasca. Nelle province di Brescia, Bergamo e Lecco le scuole sono rimaste chiuse per precauzione. Elevato il rischio idrogeologico. La protezione civile è intervenuta in val Brembana e in val Seriana a causa di due frane che hanno causato la chiusura di due strade. Monitorati i fiumi Brembo e Serio. I loro corsi d'acqua si stanno ingrossando. Preoccupa la piena dei fiumi a Ponte San Pietro e a Cremona