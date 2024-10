È allerta arancione per le cattive condizioni metereologiche in quattro regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Ancora piogge, inoltre, sulle regioni Centro-settentrionali. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà infatti ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali.