Allerta rossa per il maltempo oggi in Emilia Romagna. Arancione in Puglia e Veneto. Gialla in altre 9 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Preoccupano in particolare l'innalzamento dei fiumi e la possibilità di frane, specialmente nel Bolognese e nella Romagna. Stanotte il Lamone ha rotto nuovamente l'argine a Traversara, nel Ravennate.