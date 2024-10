Maltempo a Catanzaro, auto ingoiata da una voragine

Squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Calabria da ieri per far fronte ai danni causati dal maltempo: effettuati 40 interventi tra le province di Reggio Calabria e di Catanzaro. Criticità a Locri e Bianco nel reggino, e nel catanzarese a Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida. Paura per un guidatore la cui auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta su un tratto della Statale 280 dei due Mari che collega Lamezia Terme a Catanzaro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni.