Maglie (Lecce), 14enne violentata da due coetanei nei bagni della stazione

Una ragazzina di 14 anni ha denunciato di essere stata violentata nei bagni della stazione di Maglie (Lecce) da due coetanei. Sull'episodio, che risale alla fine dello scorso luglio, sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della Procura per i minorenni di Lecce. Per il presunto stupro sono indagati due minori. Uno ha 15 anni ed è il fidanzato della 14enne, l'altro è un amico di 14 anni. Il pomeriggio del 28 luglio i due fidanzati, come concordato via whatsapp, si sarebbero dati appuntamento alla stazione ferroviaria di Maglie dove la ragazzina arriva accompagnata dalla madre. Quello che accade in seguito è oggetto di indagine: l'unica certezza è che la mamma, dopo aver ripreso la figlia, si rende conto che la ragazzina potrebbe essere stata violentata e la porta al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano. Qui la 14enne spiega ai sanitari di essere stata abusata dal fidanzato e dal suo amico. Poi la denuncia da parte della madre.