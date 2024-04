Madonna di Trevignano, Gisella Cardia sfida il vescovo dopo la scomunica

di Alessio Fusco

"La Signora Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024 per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa cattolica - recita un testo letto da alcuni dei fedelissimi prima della consueta preghiera mensile che è comunque andata avanti senza la presenza di Cardia - Così facendo, infatti, auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo. Chiede pertanto a tutti i fedeli di accompagnare questo delicato momento con la preghiera significando che il suo cammino non si ferma ma al contrario continua in obbedienza alla voce dello Spirito che invita a un tempo di silenzio e di preghiera".