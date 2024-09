Macerata, 23enne accoltella i genitori e poi tenta il suicidio

Una strage familiare sfiorata in un pomeriggio da incubo. Un ragazzo di 23 anni ha pugnalato i genitori utilizzando un coltello da cucina. Li ha colpiti con diversi fendenti rischiando di ucciderli e quando i soccorritori sono arrivati in una villetta di Gagliole, in provincia di Macerata, hanno trovato anche lui ferito alla gola. Il giovane, che tutti descrivono come apparentemente tranquillo, avrebbe provato a uccidersi colpendosi all'altezza della trachea, ma non è ancora chiaro se l'abbia fatto prima o dopo aver accoltellato la madre e il padre, ora in grave condizioni.