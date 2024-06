a Tgcom24 Lista "ragazze-trofeo" al liceo, Associazione Presidi Roma: "Con 5 in condotta niente Maturità"

Sui provvedimenti per gli studenti dell'ultimo anno del liceo romano Visconti che avevano affisso la lista delle ragazze conquistate, come fossero un trofeo da esporre, il commento, a Tgcom24, di Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. "Bene che siano stati presi p- afferma - anche se il 6 in condotta ha un'influenza minima sul credito scolastico che si calcola sulla media di tutte le materie. Con il 5, al contrario, non sarebbero stati ammessi alla Maturità".