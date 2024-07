Le ferite di Alex non causate dalla caduta: "È omicidio"

L'indagine tecnica sulla morte di Alex Marangon è volta "alla ricerca di eventuali segni di caduta" del giovane da una posizione sopraelevata sull'alveo del fiume Piave dalla quale potrebbe essere precipitato la notte in cui lasciò il gruppo per essere ritrovato privo di vita qualche chilometro più a valle, due giorni dopo. L'autopsia, però, tenderebbe a escludere la caduta dall'alto. Per considerare valida l'ipotesi del decesso da precipitazione, scrivono i medici legali, bisognerebbe spiegare in primis perché la vittima non ha lesioni agli arti superiori, a quelli inferiori e al collo, soprattutto dopo aver urtato la testa in caduta così violentemente da provocarne lo sfondamento.