La strage di Erba secondo il procuratore Cuno Tarfusser

di Paola Miglio

Per Trafusser, dopo le nuove analisi dei consulenti grazie a tecnologie più sofisticate, "emerge un quadro probatorio è notevolmente diverso rispetto a 15 anni fa". In particolare la testimonianza del superstite Mario Frigerio: "Non si è trattato di un riconoscimento immediato", dice Tarfusser. C'è poi la macchia di sangue sull'auto di Olindo Romano, appartenuta ad una delle vittime della strage, Valeria Cherubini. Per Tarfusser non sarebbe stata repertata correttamente.