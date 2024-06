La Guardia di Finanza collabora coi giudici di Milano nelle cause di divorzio

Oltre alle "novità introdotte dalla cosiddetta Legge Cartabia in tema di accertamento dell'esistenza di abusi familiari, violenza domestica o di genere - si legge nella nota - i giudici specializzati in diritto della famiglia e della persona si occupano anche delle richieste di natura patrimoniale avanzate in sede di separazione o divorzio giudiziale o comunque di affidamento di minorenni". Proprio "in tale ambito è stato selezionato" un ufficiale di polizia giudiziaria della Gdf "che collaborerà direttamente con i giudici nell'esecuzione degli accertamenti attraverso l'acquisizione di atti di polizia giudiziaria e l'elaborazione delle risultanze emerse dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo". La collaborazione "non solo consentirà di assicurare una risposta giudiziaria maggiormente efficace, ma anche di valorizzare gli esiti degli accertamenti eseguiti in fase istruttoria da parte dei giudici nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria di più ampio respiro svolte dalla Guardia di Finanza anche attraverso verifiche delle consistenze patrimoniali detenute illecitamente".