L'Aquila, avvistato branco di lupi in centro città

Sono arrivati persino nel centro dell'Aquila. I lupi, che da anni si avvicinano alla città, come si vede in questo video girato qualche anno fa in periferia, adesso hanno osato ancora di più, e si sono spinti nel cuore del capoluogo abruzzese. È una situazione allarmante, dichiara il comitato degli agricoltori Dino Rossi, presidente del Cospa Abruzzo, Comitato agricoltori, segnalando che le scorse notti, un branco di lupi, ha azzannato alcuni vitelli nei pressi di Campo Imperatore sul versante di Paganica, frazione dell'Aquila, causando non pochi danni e molte preoccupazioni ad alcuni allevatori che hanno le aziende nell'area.