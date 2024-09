L'appello del Papa per le terre ferite dalla guerra

"Per intercessione di Maria invochiamo da Dio il dono della pace, per la martoriata Ucraina, per la Palestina e Israele, per il Sudan, il Myanmar e tutte le terre ferite dalla guerra". Ha chiesto ai fedeli di pregare per la Pace. Un appello perché le armi possano fermarsi soprattutto in quel Medio Oriente diventato una polveriera. Papa Francesco ha rivolto un pensiero ai conflitti in corso prima della recita dell'angelus, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, dove ha presieduto la messa conclusiva della sua visita in Belgio