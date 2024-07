Ispra, ok all'abbattimento dell'orsa Kj: attesa decisione di Trento

C’è attesa per la decisione della Provincia autonoma di Trento, dopo il parere non vincolante dell'Ispra sull'orsa Kj1, che aveva aggredito e ferito un turista francese nei boschi di Dro. Il parere sarebbe favorevole o - più correttamente - non negativo. Secondo il Pacobace, oltre l'abbattimento, sono però previste, in alternativa, anche il radiocollare (che nel frattempo è già stato applicato al plantigrado) e la cattura e lo spostamento in un recinto, come già avvenuto per Jj4, dopo la morte di Andrea Papi. Da palazzo della Provincia, in piazza Dante, per il momento, arriva però solo un impenetrabile 'no comment'.