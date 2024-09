Indice Criminalità con Milano in testa, Sala: "Qui si denuncia"

Sì, avete capito bene. Secondo il sindaco Beppe Sala, il motivo per cui Milano si trova in testa alla classifica annuale “Indice della Criminalità” in Italia del Sole 24 Ore sta da una parte nel fatto che il problema è generalizzato, dall’altra "perché a Milano la gente denuncia ancora tanto". Affermazioni che lasciano senza parole, come identificare una malattia solo dai sintomi e non dalla causa. Ma, anche se si volesse seguire il filo dell’ennesimo tentativo di giustificazione del sindaco Sala, qualche dubbio viene quando si realizza che Milano ha più reati denunciati - ogni 100mila abitanti - perfino di Roma, che ha più popolazione.