Inchiesta ultrà, la scia di sangue

Gruppi ultrà e criminalità. Violenze e omicidi per il controllo degli affari legati alle partite di calcio a San Siro. All'interno del tifo organizzato di Milano le mafie hanno messo da anni le mani su facili profitti. La faida nella curva interista comincia nell'ottobre 2022. A Milano viene ucciso il capo ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi: stava andando allo stadio. Legato a Cosa Nostra e alla mafia del Brenta, il 70enne aveva alle spalle oltre 26 anni di carcere per narcotraffico, associazione a delinquere e sequestro di persona. Un omicidio che divide: da una parte gli "irriducibili" legati all'estrema destra e guidati da Domenico Bosa, detto "Mimmo Hammer", ora anche lui in manette, e dall'altra il triumvirato: Beretta, Bellocco e Ferdico.