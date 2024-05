Inchiesta Liguria, il punto e quello che non torna

di Alberto Pastanella

E sulla sua deposizione, secretata, si è aperto un piccolo giallo. Secondo la procura, infatti, non avrebbe smentito la ricostruzione dell’ accusa, mentre lui ha diffuso una nota in cui chiarisce di aver votato secondo coscienza, senza aver subito pressioni, pur avendo inizialmente espresso forti dubbi sulla pratica. Non solo: Carozzi dice che dagli atti dell'inchiesta emergono ricostruzioni approssimative. "C’ è una gran confusione - spiega il legale di Giovanni Toti, Stefano Savi - può essere dovuta a interpretazione diversa degli atti o a una notizia rimbalzata in maniera non corretta, quel che conta sono i verbali, che prima o poi saranno resi pubblici". Secondo il legale le decisioni sulla concessione del terminal erano state assunte regolarmente.