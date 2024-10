Inchiesta dati rubati, ordinato un dossier su Ignazio La Russa e il figlio Geronimo

La presunta rete di hacker dedita allo spionaggio industriale sotto inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano e della Procura nazionale antimafia avrebbe clonato o utilizzato abusivamente un indirizzo email assegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riferisce Il Corriere della Sera citando atti dell'inchiesta, in particolare alcune intercettazioni. La complessità tecnica dell'indagine dei carabinieri di Varese è tale che anche il pm De Tommasi ha descritto la situazione come "inquietante per i possibili scenari che apre". Si indaga inoltre sulla possibile vendita di dati all'estero. Tra le persone spiate ci sarebbero anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il figlio Geronimo.