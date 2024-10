In Emilia-Romagna duemila evacuati, preoccupa la piena del Po

In Emilia-Romagna, nei territori colpiti dall'alluvione, continuano le operazioni delle colonne mobili in aiuto ai Comuni e le attività di rimozione di rifiuti e detriti. Ieri, nelle aree interessate, erano in azione complessivamente circa 900 volontari. Gli evacuati sono circa 2000, ma i numeri sono in calo in tutte le province. Sta transitando senza criticità la piena del Po nel Ferrarese. Nuove precipitazioni sono in arrivo a partire dalla serata. La Regione ha formalizzato la richiesta dello stato d'emergenza.