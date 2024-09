Milano, imprenditore massacrato con mazza baseball: fermato un 16enne

Un 16enne è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per aver aggredito martedì a colpi di mazza da baseball a Cesano Maderno, in Brianza, un 60enne. L'imprenditore è ora ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in pericolo di vita. Dalle indagini non risulta che l'aggressore e la vittima si conoscessero e il movente non è chiaro. I carabinieri hanno identificato e fermato il ragazzo nella tarda serata di mercoledì.