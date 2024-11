Il venerdì nero dei trasporti

Era stato annunciato un mese fa, ma è stato impossibile evitare i gravi disagi che ha causato in tutte le principali città. Lo sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore ha visto fermarsi tutti i bus e le metropolitane, senza il rispetto delle fasce di garanzia. A Roma, complici anche tutti i cantieri aperti in vista del Giubileo, il traffico è andato completamente in tilt. Davanti alla stazione Termini, impossibile trovare un taxi. A Milano invece è stata la concomitanza con le fiere internazionali a creare il caos.