Il Papa ai giovani di Singapore: "Non abbiate paura, rischiate"

Papa Francesco ha incontrato i giovani a Singapore. Si conclude così il suo 45esimo viaggio pastorale all'estero, 12 giorni tra Asia e Oceania, il più lungo nella storia dei pontificati. Prima di lasciare il Paese, Bergoglio ha invitato i ragazzi a rischiare. "Non abbiate paura. Un giovane che non rischia - ha detto - è un vecchio e ingrassa. Ma non la pancia, la testa". Il Papa ha chiarito che tutte le religioni, per quanto diverse, portano a Dio: "Sono come diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio".