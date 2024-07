Il Papa a Trieste per la Settimana sociale dei cattolici

Papa Francesco è stato accolto con una vera ovazione oggi al suo ingresso al Generali convention center di Trieste. "Nel mondo di oggi, diciamo la verità, la democrazia non gode di buona salute. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell'uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo". Lo ha detto il Papa a Trieste dove si concludono le Settimane Sociali della Cei. Il Papa invita i cattolici ad assumersi le loro responsabilità: "Non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata".