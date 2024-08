Il caldo aumenterà: si va verso i 40 gradi

Continua l'escalation delle temperature e - in vista del Ferragosto - gli esperti confermano: le ondate di calore potranno farsi ancora più intense fino a toccare i 40 gradi. L'anticiclone di origine africana si consolida, il periodo più torrido dell'estate è iniziato in queste ore. A cominciare dalla fascia tirrenica, su tutta la penisola ci attendono giornate sempre più afose. Lungo le coste ma anche nelle città d'arte. A MIlano, Bologna, Firenze e Roma si sfioreranno i 37-38 gradi. Con i picchi di caldo, arrivano anche i temporali estivi "tropicalizzati", brevi ma intensi. Una breve pausa dell'arsura, ma potenzialmente devastanti come il nubifragio scoppiato ieri in Puglia a Ginosa Marina