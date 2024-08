I 200 italiani bloccati a Madeira per la cancellazione del volo

Oltre 200 persone bloccate a Madeira, isola del Portogallo al largo del Marocco, da Ferragosto. Dopo che il loro volo per Roma di una compagnia low cost è stato cancellato per le condizioni meteo, i passeggeri, per lo più italiani, si sarebbero trovati abbandonati e senza assistenza. Così hanno lanciato la denuncia sui social. Nelle ore successive, la Farnesina ha fatto sapere in una nota che chiesto alla compagnia di recuperarli. Dopo giorni, costretti a bivaccare in aeroporto senza volo di ritorno nè alloggio, la compagnia ha infine trovato loro una sistemazione. Rimangono in attesa di sapere quando potranno rientrare.