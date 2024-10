Greta Thunberg in corteo a Milano con i Fridays for future

Greta Thunberg ha partecipato al corteo a Milano con i Fridays for future con la kefiah palestinese. L'attivista ora lotta non soltanto per l'ecologia, ma anche contro la guerra. Nella manifestazione, in contemporanea con altre mobilitazioni in molte altre città, la ragazza-simbolo dell'ambientalismo mondiale è salita su un palchetto improvvisato. "Basta genocidio in Medio Oriente - ha detto a migliaia di giovani - tutti gli attivisti per il futuro ambientale devono impegnarsi per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell'oppressione nel mondo", è stato il suo appello.