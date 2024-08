Gli ultimi istanti di vita di Sharon Verzeni

Gli investigatori che vogliono far luce sull'omicidio di Sharon Verzeni continuano a sentire gli abitanti della via nel centro di Terno d'Isola dove la 33enne è stata uccisa. Una 59enne ha detto agli inquirenti di aver sentito alcune grida la notte fra il 29 e il 30 giugno: quando è andata sul balcone per capire cosa stesse accadendo, ha visto una donna ferita, che fino all'ultimo ha cercato di chiedere disperatamente aiuto. Ha tentato anche di suonare al campanello di una villetta e poi è caduta all'indietro. Quelli sono stati gli ultimi istanti di vita di Sharon. Ma la testimone non ha visto nessuno allontanarsi dal luogo del delitto.