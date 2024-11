Gioielliere star dei social fa arrestare ricettatore

Lorenzo Ruzza, gioielliere di orologi di lusso a Milano e star del web con più di 500mila follower, non ha avuto esitazioni. Al secondo tentativo di ricettazione in meno di 24 ore, ha chiamato le forze dell'ordine e ha fatto arrestare un 59enne spagnolo, con precedenti, che si era definito "un collezionista". Era arrivato nella gioielleria proponendo la vendita di un secondo orologio dopo che però un primo pezzo era già risultato rubato. "Qui gli zanza non sono graditi" ha detto il commerciante.