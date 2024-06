Tra le molte paure espresse da Giada Zanola alle amiche vi è anche quella che il compagno, Andrea Favero, mettesse in rete dei suoi video intimi per ricattarla. Le amiche lo avrebbero riferito ai poliziotti che stanno svolgendo le indagini sull'omicidio della ragazza di Vigonza (Padova) e per il quale Favero si trova in carcere.