Garzeno (Como), 17enne confessa l'omicidio: "Ho ucciso per rapina"

"L'ho ucciso io". A un mese dal delitto, il ragazzo di 17 anni fermato per l'omicidio di Candido Montini ha confessato di essere stato lui ad accoltellare a morte il 76enne trovato lo scorso 25 settembre riverso a terra nella sua abitazione a Garzeno, nel Comasco. Il giovane ne ha parlato nel corso dell'interrogatorio davanti al gip del Tribunale per i minorenni di Milano, ammettendo anche la rapina ai danni della vittima, il cui portafoglio vuoto era stato rinvenuto poco distante da casa sua. Su decisione del giudice per le indagini preliminari Irina Alice Grossi, che ha convalidato il fermo per omicidio volontario e rapina, l'adolescente è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.