Bologna, spaventa la frana di San Benedetto

Nel Bolognese c’è una frana riattivata che avanza di qualche metro al giorno. Succede a San Benedetto Val di Sambro nell’Appennino alle Cà di Sotto. E ne parla il sindaco Alessandro Santoni in un video pubblicato su Fb. "Se pur lentamente, continua ad avanzare di qualche metro al giorno. Più consistente è l’avanzamento della parte medio-alta, caratterizzata ancora da velocità elevate, dell’ordine dei 40-80 m/giorno", dice il primo cittadino. La frana è lunga un chilometro e mezzo. "In questo momento tutte le forze sono concentrate alla ricerca di una soluzione veloce, per quanto temporanea, che possa far defluire le acque del torrente Sambro in vista del prossimo inverno".