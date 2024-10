Fontana di Trevi a numero chiuso per il Giubileo

Al via la manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi, per preparare uno dei simboli più belli al Giubileo. Novanta giorni di lavoro, quasi 330 mila euro di investimento, e l'idea di contingentare gli accessi dei turisti. Durante il restyling verrà installata una passerella a "ferro di cavallo", con pannelli trasparenti, all'interno della vasca. Qui i visitatori, a numero ridotto, potranno passare godendo di una visuale straordinaria e finora inedita. Non ci saranno tornelli o barriere, ma il flusso delle persone sarà controllato dal personale di Roma Capitale.