Foggia, nuove aggressioni in ospedale: picchiati tre infermieri

Non si arresta l'ondata di aggressioni nell'ospedale di Foggia. Domenica notte, tre infermieri sono stati picchiati con calci e pugni da un paziente giunto al pronto soccorso per uno stato d'ansia. L'uomo è stato denunciato. Le forze dell'ordine hanno poi arrestato il presunto aggressore, 18enne, con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Altro episodio, ma lunedì pomeriggio sempre nella stessa struttura: il figlio di un paziente che era in attesa al pronto soccorso si è scagliato contro due infermieri e un vigilante.